WTA утвердила проведение нового турнира в Праге и объявила даты соревнований в Риме
Женская теннисная ассоциация в своём «твиттере» официально подтвердила проведение в Праге (Чехия) нового женского турнира категории WTA-125 с призовым фондом $ 3 075 000. Соревнования состоятся с 29 августа по 6 сентября. В одиночном турнире примут участие 128 теннисисток, в парных соревнованиях сыграют 32 дуэта.
WTA также утвердила сроки проведения турнира в Риме (Италия). Соревнования состоятся с 14 по 21 сентября, заменив в календаре отменённый турнир в Мадриде (Испания).
Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и были возобновлены в начале августа турниром в Палермо (Италия). Первой чемпионкой после карантина стала представительница Франции Фиона Ферро.
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