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Доминик Тим тренирует силу удара, перебивая мяч через стадион US Open

Доминик Тим тренирует силу удара, перебивая мяч через стадион US Open
Теннис / US Open 2020 0

Пресс-служба Открытого чемпионата США выложила в своём официальном «твиттере» ролик, на котором запечатлено, как австриец Доминик Тим тренирует силу удара, перебивая мяч через стадион US Open. Теннисист бьёт по мячу с одной трибуны стадиона Артура Эша, после чего на противоположной трибуне его ловит аргентинец Диего Шварцман.

В настоящее время Доминик Тим является третьей ракеткой мира. В 2020 году он провёл 13 матчей, в которых одержал 9 побед. За последние полтора месяца австриец сыграл 28 выставочных матчей, однако его тренер Николас Массу считает, что такая нагрузка скажется на результатах Доминика в официальных матчах исключительно положительно.

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Действующий победитель соревнований Рафаэль Надаль отказался от защиты титула.

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