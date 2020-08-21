Борис Беккер назвал Роджера Федерера величайшим теннисистом всех времён

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил роль тренера в карьере игроков и привёл пример швейцарца Роджера Федерера.

«Думаю, роль тренера недооценивают. Я всегда получал пользу от работы с прекрасными тренерами. Я многому у них научился. Без них я бы узнал гораздо меньше.

Роджер Федерер с самого начала работал с одним и тем же тренером — Северином Люти. Да, у него в команде появлялись Любичич, Эдберг, но главным всё равно оставался Люти. Роджер сам говорит: «Без Северина Люти я бы таким игроком не стал». И это Роджер Федерер — величайший игрок всех времён", — сказал Беккер в интервью SRF.

Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема».