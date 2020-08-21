Веснина: до конца лета осталось чуть больше недели? А я даже ещё не загорела

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина выразила сожаление по поводу скорого окончания лета и попросила подписчиков выбрать одно из двух фото.

«Неужели до конца лета осталось чуть больше недели?! Я категорически протестую и пытаюсь ловить каждый лучик солнца с ещё большим удовольствием.⁣⁣ Время, остановись. А я даже ещё не загорела. А как у вас проходят последние летние деньки?⁣⁣Ну и традиционный вопрос — фото 1 или 2?» — написала Веснина.

Фото доступны в «инстаграме» Елены Весниной.

20 ноября 2018 года Веснина стала мамой. Елена не выходила на корт с июня 2018 года. По словам теннисистки, она хотела возобновить выступления весной 2020 года, но её планам помешала пандемия коронавируса.