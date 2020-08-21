«Не пытайтесь обнять меня». Кудрявцева показала табличку из «пузыря» в Нью-Йорке

Российская теннисистка Алла Кудрявцева опубликовала фото с информационным плакатом в «пузыре» в Нью-Йорке — зоны, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса.
На табличке видна надпись: «Вернулись мы, но не объятия». Также там приведены некоторые способы приветствий — виртуальные объятия и соприкосновение локтями. Всех, находящихся в «пузыре», просят избегать объятий и приветствий кулаками.
«Не пытайтесь обнять меня», — подписала фото Кудрявцева.
Фото доступно в «инстаграме» Аллы Кудрявцевой.
В Нью-Йорке в ближайшие недели пройдут два крупных турнира — Western & Southern Open, который был перенесён из Цинциннати, и Открытый чемпионат США.
Манхэттен внутри стадиона. Как выглядит пузырь безопасности US Open глазами теннисистов
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