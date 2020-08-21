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Бывший тренер Шараповой: обойти Федерера по победам на ТБШ — главная цель Джоковича

Бывший тренер Шараповой: обойти Федерера по победам на ТБШ — главная цель Джоковича
Теннис / US Open 2020 0

Риккардо Пьятти, бывший тренер россиянки Марии Шараповой, оценил уровень мотивации серба Новака Джоковича перед возобновлением выступлений.

«Джокович — самый сосредоточенный на теннисе игрок, особенно сейчас. Он организовал Adria Tour не потому, что хотел посоревноваться с другими игроками, а потому, что считал, что делает хорошо для всех: для своего народа, для теннисистов. Он был неправ, но действовал из добрых побуждений.

Затем он тренировался, чтобы подготовиться к турнирам. Ноле очень сосредоточен на теннисе ещё и потому, что он может быстро превзойти рекорд Федерера по победам на турнирах «Большого шлема», а это его главная цель», — приводит слова Пьятти Supertennis.

За карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», Джокович — 17.

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем

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