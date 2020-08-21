Павлюченкова: мама говорит: «Когда родишь, твоя жизнь закончится»

30-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопрос о том, чего от неё сейчас больше ждут родители — побед или внуков.

«Не поверите, мысль о внуках шла скорее от меня. Сейчас в меньшей степени. Но пару лет назад у меня был период, как это модно сейчас говорить, поиска себя. Я думала: «Сейчас мне 27. То есть я уже не маленькая. В теннис я ещё хочу играть и, как мне кажется, могу многого достичь. Но время идёт. Наверное, пора задуматься о детях». Но сейчас я уже успокоилась, и, могу сказать, родители внуков от меня пока не ждут. Мама говорит: «Когда родишь, твоя жизнь закончится. Ты должна будешь полностью посвятить себя ребёнку и семье. У тебя есть время. Играй, живи для себя. Всё успеешь».



Свою дочь я ни в коем случае не отдам в спорт. Будет мальчик – пожалуйста, футбол, теннис, баскетбол, всё что угодно. Девочка – нет. И в качестве тренера я себя не вижу.



Семья должна быть семьёй. Часто, когда с кем-то общаешься, спрашиваешь себя, почему этот человек проводит со мной время – из-за моей известности или потому, что я ему реально нравлюсь? Хочется, чтобы друзья и близкие тебя любили такой, какая ты есть. Иметь не тренера, а просто отца и просто семью. Мне этого всегда хотелось», — рассказала Павлюченкова в интервью журналу «OK!».