Джим Курье отреагировал на решение Рафаэля Надаля пропустить US Open

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джим Курье прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля отказаться от защиты титула чемпиона US Open.

«Мы хотели, чтобы он приехал. Я буду дипломатичен в этом вопросе. Он действующий чемпион, и хотелось, чтобы он приехал. Но его решение понятно, учитывая, что им пришлось сжать сезон и поставить «Ролан Гаррос» всего через пару недель после турнира в Цинциннати и US Open.

Он игрок, который получал травмы после выступления на харде. Думаю, легко поставить себя на его место. Слушайте, он собирается в 13-й раз выиграть «Ролан Гаррос». Он хочет получить лучшие возможности для этого.

Если бы «Ролан Гаррос» прошёл перед US Open, то он, несомненно, сыграл бы на US Open, но сейчас весь сезон сжали в очень короткие сроки, и он проявил осторожность. Не думаю, что он обеспокоен ситуацией с вирусом. Речь о физической готовности к непростому возвращению, ведь он не провёл ни одного матча с февраля», — сказал Курье в эфире Mad Dog Radio.