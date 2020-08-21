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Стэн Вавринка стал первым финалистом турнира в Праге

Стэн Вавринка стал первым финалистом турнира в Праге
Теннис / ATP 0

Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка, посеянный на турнире серии «Челленджер» в Праге (Чехия) под первым номером, вышел в финал, обыграв хозяина кортов Михаэла Врбенски, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 20 минут.

В финале соревнований с призовым фондом € 137 560 Вавринка поспорит с победителем поединка Аслан Карацев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, 3).

Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа. Сезон в ATP-туре возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Прага-чел.. 1/2 финала
21 августа 2020, пятница. 12:10 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 3
         
Михаэл Врбенски
Чехия
Михаэл Врбенски
М. Врбенски
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