Аслан Карацев вышел в финал турнира в Праге и сыграет со Стэном Вавринкой

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия), обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера, посеянного под третьим номером, со счётом 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

В финале соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой. В полуфинале Стэн одолел хозяина кортов Михаэла Врбенски — 5:7, 6:3, 6:3.

Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа. Сезон в ATP-туре возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.