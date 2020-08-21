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Аслан Карацев вышел в финал турнира в Праге и сыграет со Стэном Вавринкой

Аслан Карацев вышел в финал турнира в Праге и сыграет со Стэном Вавринкой
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финал турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия), обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера, посеянного под третьим номером, со счётом 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

В финале соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой. В полуфинале Стэн одолел хозяина кортов Михаэла Врбенски — 5:7, 6:3, 6:3.

Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа. Сезон в ATP-туре возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Прага-чел.. 1/2 финала
21 августа 2020, пятница. 14:50 МСК
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 7  
7 		7 9  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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