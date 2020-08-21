Ким Клейстерс снялась с турнира в Цинциннати

Обладательница уайлд-кард в женскую одиночную сетку, экс первая ракетка мира из Бельгии Ким Клейстерс снялась с турнира Western & Southern Open, который в 2020 году перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В качестве причины названа травма живота. В первом круге 37-летняя Клейстерс должна была встретиться с победительницей турнира в Лексингтоне, американкой Дженнифер Брэйди.
«Благодарна организаторам Western & Southern Open за возможность ещё раз сыграть на турнире. У меня остались прекрасные воспоминания от игры в Цинциннати, и я с нетерпением ждала возможности выйти на корт в этом году. Увы, но после обсуждения с врачами и моей командой выяснилось, что мне нужно немного больше времени на восстановление.
Благодарна организаторам, что смогу остаться в «пузыре» и продолжать готовиться вместе со своей командой здесь, в Нью-Йорке», — приводит слова Клейстерс Tennis.
Клейстерс также получила уайлд-кард в женскую одиночную сетку US Open, который выигрывала трижды — в 2005, 2009 и 2010 годах.
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