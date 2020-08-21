Александрова и Звонарёва узнали соперниц в парной сетке турнира в Цинциннати

По итогам жеребьёвки парной сетки турнира категории Premier в Цинциннати, перенесённого в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса, стали известны соперницы российских пар в первом круге соревнований. Анна Блинкова и Вероника Кудерметова встретятся с бельгийками Кирстен Флипкенс и Элисон Ван Эйтванк.
Екатерина Александрова и Вера Звонарёва начнут выступление матчем с канадкой Габриэлой Дабровски и американкой Элисон Риске. В случае успеха россиянки выйдут на сильнейшую пару в противостоянии соотечественницы Аллы Кудрявцевой и Оксаны Калашниковой из Грузии с третьими сеяными — чешкой Кветой Пешке и голландкой Деми Схурс.
Первый номер посева получила интернациональная пара Арина Соболенко (Беларусь) и Элисе Мертенс (Бельгия). Вторыми посеяны американка Николь Меликар и китаянка Сюй Ифань.
Турнир пройдёт с 22 по 28 августа.
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