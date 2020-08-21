«Ранняя птичка находит червячка». Мария Шарапова провела зарядку на стадионе

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Инстаграме» поделилась видеороликом утренней фитнес-тренировки, которую провела на стадионе. В комплекс вошли упражнения с мячом, с использованием гимнастического коврика, на легкоатлетической дорожке и трибунах арены.
Видео Шарапова подписала американской пословицей — ранняя птичка находит червячка, синонимичной русскому фразеологизму «кто рано встаёт, тому бог даёт».
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
- 21 августа 2020
-
23:18
-
22:49
-
22:14
-
20:33
-
19:37
-
17:08
-
16:12
-
14:43
-
14:22
-
13:54
-
13:35
-
13:27
-
12:22
-
11:32
-
10:36
-
09:45
-
08:57
-
08:45
-
08:35
-
05:47
-
03:25
-
03:04
-
02:38
-
01:00
- 20 августа 2020
-
21:44
-
21:01
-
19:39
-
18:52
-
18:26
-
17:04
-
16:51
-
16:30
-
16:23
-
15:19
-
14:41