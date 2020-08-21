«Ранняя птичка находит червячка». Мария Шарапова провела зарядку на стадионе

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в «Инстаграме» поделилась видеороликом утренней фитнес-тренировки, которую провела на стадионе. В комплекс вошли упражнения с мячом, с использованием гимнастического коврика, на легкоатлетической дорожке и трибунах арены.

Видео Шарапова подписала американской пословицей — ранняя птичка находит червячка, синонимичной русскому фразеологизму «кто рано встаёт, тому бог даёт».

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.