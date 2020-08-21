Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса был перенесён в Нью-Йорк. В финальном раунде квалификации Звонарёва со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Австралии Астру Шарма. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Звонарёва дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Шарма подала три эйса, четырежды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Ранее в основную сетку вышла россиянка Анна Калинская, которая нанесла поражение румынке Соране Кырстя со счётом 7:5, 6:4. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова завершили выступления на турнире.
В основной сетке турнира заявлены россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
- 22 августа 2020
-
00:15
- 21 августа 2020
-
23:18
-
22:49
-
22:14
-
20:33
-
19:37
-
17:08
-
16:12
-
14:43
-
14:22
-
13:54
-
13:35
-
13:27
-
12:22
-
11:32
-
10:36
-
09:45
-
08:57
-
08:45
-
08:35
-
05:47
-
03:25
-
03:04
-
02:38
-
01:00
- 20 августа 2020
-
21:44
-
21:01
-
19:39
-
18:52
-
18:26
-
17:04
-
16:51
-
16:30
-
16:23
-
15:19