Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса был перенесён в Нью-Йорк. В финальном раунде квалификации Звонарёва со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Австралии Астру Шарма. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Звонарёва дважды подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Шарма подала три эйса, четырежды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Ранее в основную сетку вышла россиянка Анна Калинская, которая нанесла поражение румынке Соране Кырстя со счётом 7:5, 6:4. Дарья Касаткина и Людмила Самсонова завершили выступления на турнире.

В основной сетке турнира заявлены россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

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