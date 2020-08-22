Серена Уильямс объяснила, почему сняла дом в Нью-Йорке, а не остановилась в отеле

Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом перенесённого в Нью-Йорк турнира в Цинциннати рассказала, что из-за проблем с лёгкими предпочла остановиться в частном доме. На пресс-конференцию, прошедшую на онлайн-платформе Zoom, Серена пришла в маске и перчатках.
«Я не захотела поселиться в отеле, потому что у меня есть проблемы с лёгкими и для меня лично это значительный риск. В собственном доме я смогу лучше контролировать ситуацию. Мне нужно следить за здоровьем, чтобы иметь возможность выступить в Нью-Йорке.
Я не хочу заразиться, но если я это сделаю, я хочу хорошую версию. Если это всё же произойдёт, хочу, чтобы всё прошло наилучшим образом. Я принимаю дополнительные витамины. Если что-то и произойдёт, у меня хотя бы будет хороший штамм вируса", — приводит слова Серены журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».
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