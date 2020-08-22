Второй тест Нисикори на коронавирус оказался положительным

Японец Кеи Нисикори, который готовился к выступлению на Открытом чемпионате США, второй раз прошёл тестирование на коронавирус, и результат его анализов снова оказался положительным.

Нисикори принял решение пройти тест на COVID-19 после того, как почувствовал себя плохо и температура его тела достигла 38 градусов. Первый же анализ показал положительный результат. Из-за возможной болезни японец снялся с турнира «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) и соревнование Western&Southern Open.

«Маленькое обновление: повторный анализ на коронавирус также показал положительный результат. Сейчас у меня почти нет симптомов, я нахожусь в изоляции.



В начале следующей недели я сдам ещё один анализ, тогда можно будет сообщить больше новостей. Спасибо всем за поддержку и желаю хороших выходных», — сообщил Нисикори на своём сайте.