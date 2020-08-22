Маррей объяснил, почему не стал снимать частный дом в Нью-Йорке на время US Open

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о выборе жилья в Нью-Йорке на время US Open. По словам Маррея, он отказался от аренды частного дома, как это сделали Серена Уильямс и Новак Джокович, из-за высокой цены. Британец назвал сумму «астрономической», сообщает журналист Бен Ротенберг.

Примечательно, что за карьеру Маррей выиграл $ 61 млн призовых. Несмотря на большой заработок, британец не захотел тратить слишком много на размещение.

Ранее Уильямс рассказала, что не захотела селиться в отеле из-за проблем с лёгкими. По словам американской теннисистки, размещение в частном доме позволит минимизировать риск.

«В собственном доме смогу лучше контролировать ситуацию. Мне нужно следить за здоровьем, чтобы иметь возможность выступить в Нью-Йорке», — заключила Уильямс.