Доминик Тим: на US Open безопаснее, чем где-либо ещё

Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что поездка в США на US Open не будет представлять опасности для здоровья. Третья ракетка мира не согласился с мнением, согласно которому чемпионский титул на US Open будет менее значимым из-за отказа от поездки многих игроков.

«Если честно, вообще не переживал и не боялся сюда ехать. На мой взгляд, здесь безопаснее, чем где-либо на планете.

Думаю, будущий чемпион заслуженно выиграет титул. В плане игроков и сетки турнира нынешний розыгрыш такой же ценный, как и другие. Всё равно сетка очень сильная», — цитирует Тима ATP.

От участия в турнире «Большого шлема» отказались многие ведущие игроки. В частности, на соревнования не приедут Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.