Каролина Плишкова удивилась, что многие теннисистки отказались от поездки на US Open
Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась мнением о снятии многих ведущих спортсменок с US Open. Так, сразу шесть теннисисток из топ-10 рейтинга WTA отказались от выступлений на турнире. Из топ-100 рейтинга на турнир не поедут 20 теннисисток.
«Возможно, немного удивлена, но для меня решение было очень простым. Сразу была уверена, что поеду в Нью-Йорк.
Удивилась, что некоторые девочки нашли сложной поездку в США. Ведь многие из них могли полететь в США из стран, где есть авиасообщение. Но они приняли такое решение. Видимо, они опасались за безопасность, но я – нет», — приводит слова Плишковой Tennis Panorama.
Теннисный сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо.
Доминик Тим: на US Open безопаснее, чем где-либо ещё
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