Александрова стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Рыбакиной

Первая ракетка России Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире категории Premier в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче первого круга Александрова нанесла поражение девятой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. При счёте 5:4 во втором сете Александрова не сумела подать на матч, но в итоге выиграла, отыграв двойной сетбол соперницы на тай-брейке.
Александрова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Рыбакина подала 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.
За выход в третий круг турнира в Цинциннати Александрова сыграет с победительницей встречи между американкой Кристиной Макхэйл и полькой Игой Свёнтек.
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