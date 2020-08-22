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Александрова стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Рыбакиной

Александрова стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Рыбакиной
Теннис / WTA 0

Первая ракетка России Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире категории Premier в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче первого круга Александрова нанесла поражение девятой сеяной Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. При счёте 5:4 во втором сете Александрова не сумела подать на матч, но в итоге выиграла, отыграв двойной сетбол соперницы на тай-брейке.

Александрова 8 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. Рыбакина подала 5 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

За выход в третий круг турнира в Цинциннати Александрова сыграет с победительницей встречи между американкой Кристиной Макхэйл и полькой Игой Свёнтек.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1-й круг
22 августа 2020, суббота. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8  
5 		6 6  
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

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