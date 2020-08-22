Александрова: чувствую себя уверенно, побеждая таких игроков, как Рыбакина

Первая ракетка России Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче первого круга турнире категории Premier в Цинциннати, в котором она встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Александрова выиграла со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

На пресс-конференции журналисты напомнили россиянке, что впервые она встречалась с Рыбакиной в январе 2020 года в финале турнира в Шэньчжэне, где Екатерина завоевала первый в карьере титул на турнире WTA.

«Может быть, в какой-то степени это и помогло, но это было так давно… Думаю, сегодняшний матч был совершенно другим. Это здорово, я чувствую себя уверенно, побеждая таких игроков, как она. Каждый матч сейчас добавляет уверенности, потому что была такая долгая пауза. Сейчас важен каждый матч», — приводит слова Александровой официальный сайт WTA.