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Кудерметова одержала волевую победу над Томлянович на старте турнира в Цинциннати

Кудерметова одержала волевую победу над Томлянович на старте турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче Кудерметова одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Кудерметова 9 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Томлянович подала 5 эйсов, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка. Счёт в противостоянии соперниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянки.

За выход в третий круг соревнований Кудерметова сыграет с первой ракеткой турнира в Цинциннати чешкой Каролиной Плишковой.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1-й круг
22 августа 2020, суббота. 20:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		3 5
         
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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