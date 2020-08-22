Кудерметова одержала волевую победу над Томлянович на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче Кудерметова одержала волевую победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Кудерметова 9 раз подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Томлянович подала 5 эйсов, 10 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка. Счёт в противостоянии соперниц в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянки.

За выход в третий круг соревнований Кудерметова сыграет с первой ракеткой турнира в Цинциннати чешкой Каролиной Плишковой.