Рублёв и Хачанов не сумели выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не сумели выйти во второй круг «Мастерса» в Цинциннати (США) в парном разряде. В первом круге соревнований Рублёв и Хачанов потерпели поражение от интернациональной пары в составе нидерландца Весли Колхофа и хорвата Николы Мектича со счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Рублёв и Хачанов дважды подали на вылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 2. Восьмая пара турнира подала 1 эйс, допустила единственную ошибку на подаче и реализовала 4 брейка.
Рублёв и Хачанов были единственными представителями России в мужской парной сетке.
Турнир в Цинциннати в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке, где сразу по его окончании состоится Открытый чемпионат США.
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