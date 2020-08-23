Доминик Тим: «Ролан Гаррос» — самый приоритетный турнир для меня

Австрийский теннисист Доминик Тим признался, что для него приоритетным будет «Ролан Гаррос», а не US Open. В то же время третья ракетка мира заявила, что не намеревается экономить силы в США.

«Я думаю, что нужно грамотно распределить силы. Сперва я сыграю на двух турнирах в Нью-Йорке, а затем буду думать, ехать ли в Рим. «Ролан Гаррос» — самый приоритетный турнир для меня.

Мой турнирный график будет напрямую зависеть от выступлений. Поэтому пока нет смысла думать сильно наперёд. Но уже сейчас понятно, что календарь будет предельно плотным. Конечно, сложно постоянно быть на пике формы и постоянно выкладываться на сто процентов. Но я хочу полностью выложиться в США, а там уже посмотрим», — цитирует Тима пресс-служба ATP.