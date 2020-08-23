Девять эйсов помогли Ястремской обыграть В. Уильямс в первом круге «Мастерса» в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась во второй круг «Мастерса» Western and Sothern Open, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке. В матче первого круга Ястремская в трёх сетах обыграла американку Винус Уильямс. Матч закончился со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, сделала 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 65-я ракетка мира, 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
Во втором круге турнира Ястремская встретится с американкой Бернардой Пера.
Призовой фонд турнира составляет $ 2,2 млн. Сразу после окончания соревнований в Нью-Йорке начнётся US Open.
- 23 августа 2020
-
09:34
-
09:19
-
00:43
- 22 августа 2020
-
23:43
-
23:16
-
21:56
-
20:00
-
18:23
-
16:48
-
15:41
-
13:52
-
11:39
-
10:20
-
05:49
-
00:57
-
00:15
- 21 августа 2020
-
23:18
-
22:49
-
22:14
-
20:33
-
19:37
-
17:08
-
16:12
-
14:43
-
14:22
-
13:54
-
13:35
-
13:27
-
12:22
-
11:32
-
10:36
-
09:45
-
08:57
-
08:45
-
08:35