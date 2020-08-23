Девять эйсов помогли Ястремской обыграть В. Уильямс в первом круге «Мастерса» в Нью-Йорке

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась во второй круг «Мастерса» Western and Sothern Open, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке. В матче первого круга Ястремская в трёх сетах обыграла американку Винус Уильямс. Матч закончился со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, сделала 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 65-я ракетка мира, 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с американкой Бернардой Пера.

Призовой фонд турнира составляет $ 2,2 млн. Сразу после окончания соревнований в Нью-Йорке начнётся US Open.