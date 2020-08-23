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Девять эйсов помогли Ястремской обыграть В. Уильямс в первом круге «Мастерса» в Нью-Йорке

Девять эйсов помогли Ястремской обыграть В. Уильямс в первом круге «Мастерса» в Нью-Йорке
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась во второй круг «Мастерса» Western and Sothern Open, который в 2020 году проводится в Нью-Йорке. В матче первого круга Ястремская в трёх сетах обыграла американку Винус Уильямс. Матч закончился со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Ястремская, занимающая 25-е место в рейтинге WTA, сделала 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 65-я ракетка мира, 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Ястремская встретится с американкой Бернардой Пера.

Призовой фонд турнира составляет $ 2,2 млн. Сразу после окончания соревнований в Нью-Йорке начнётся US Open.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1-й круг
23 августа 2020, воскресенье. 00:30 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 5
5 		6 7
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
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