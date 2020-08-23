Циципас: без Федерера и Надаля на US Open будет больше шансов на успех

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о шансах молодых игроков на US Open. На турнир «Большого шлема» в США не приедут многие ведущие теннисисты, включая испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
«Конечно, без Федерера и Надаля шансов на успех будет больше. Это отличный шанс проявить себя. Наконец можно будет почувствовать, что не всё внимание приковано к ним. Кроме того, у меня будет более высокий номер посева.
Не знаю, какие именно были причины у Роджера и Рафы. Знаю, что Федерер залечивает травму. У Надаля не было таких причин, но, наверное, он хочет добиться успеха на «Ролан Гаррос». Меня это мотивирует ещё сильнее. Противостояние с Джоковичем? Серьёзнейший вызов. Но пока думать об этом рано», — цитирует Циципаса Sdna.gr.
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