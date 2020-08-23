Мескер: на US Open будет битва между Джоковичем и представителями нового поколения

Бывшая голландская теннисистка Марселла Мескер поделилась мнением о подготовке теннисистов к US Open. Мескер отметила, что серб Новак Джокович находился в привилегированном положении.

«Во время пандемии коронавируса Новак поехал на свою виллу в Марбелье. Там у него теннисный корт, к нему прилетал Фелисьяно Лопес и другие теннисисты, чтобы поиграть.

Там Джокович тренировался, как сумасшедший. И теперь он готов снова играть. В Нью-Йорке будет настоящая битва между Джоковичем и представителями следующего поколения с Домиником Тимом в роли главного конкурента», — цитирует Мескер Tennis World USA.

На US Open не приедут многие ведущие теннисисты. Так, турнир «Большого шлема» пропустят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.