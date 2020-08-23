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Виктория Азаренко — о ситуации в Беларуси: надеюсь, что голос народа был услышан

Виктория Азаренко — о ситуации в Беларуси: надеюсь, что голос народа был услышан
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала ситуацию в своей стране, где две недели продолжаются массовые протесты из-за результатов президентских выборов.

«Мне нелегко об этом говорить. Увиденное просто разбивает мне сердце. Жаль, что сейчас я не могу быть там, чтобы разобраться в ситуации изнутри. Я надеюсь, что это насилие и жестокость немедленно прекратятся, потому что это действительно душераздирающе. Даже не могу говорить об этом без слёз.

Надеюсь, что голос народа был услышан. Не хочу, чтобы мои слова были использованы СМИ или кем-то ещё в своих целях, поэтому буду делать то, что чувствую, без внимания СМИ, которые интерпретируют сказанное по-своему», — приводит слова Азаренко американский журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».

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