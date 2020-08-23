Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Контавейт

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Касаткина, попавшая в основную сетку в качестве лаки лузера, в стартовом матче потерпела поражение от представительницы Эстонии Анетт Контавейт, посеянной под 12-м номером, со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 56 минут.

Касаткина один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Контавейт подала 7 эйсов, один раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За выход в третий круг Контавейт сыграет с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз и Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, начавшей соревнования с квалификации.