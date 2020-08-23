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Звонарёва одержала победу над Линетт в первом круге турнира в Цинциннати

Звонарёва одержала победу над Линетт в первом круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, в стартовом матче основной сетки нанесла поражение Магде Линетт из Польши со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Звонарёва трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Линетт подала 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг Звонарёва сыграет с победительницей матча между вышедшей из квалификации немкой Лаурой Зигемунд и 10-й сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1-й круг
23 августа 2020, воскресенье. 18:15 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
1 		6 6
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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