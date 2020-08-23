Звонарёва одержала победу над Линетт в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, в стартовом матче основной сетки нанесла поражение Магде Линетт из Польши со счётом 1:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Звонарёва трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Линетт подала 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг Звонарёва сыграет с победительницей матча между вышедшей из квалификации немкой Лаурой Зигемунд и 10-й сеяной Маркетой Вондроушовой из Чехии.