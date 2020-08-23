Хачанов и Бублик сыграли в баскетбол в «пузыре» после встречи на корте

Теннисисты Карен Хачанов и Александр Бублик после матча первого круга турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке поупражнялись во владении баскетбольным мячом. Согласно правилам, заведённым внутри «пузыря», в котором находятся игроки, старые друзья играли в масках.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.

24-летний Хачанов и 23-летний Бублик – игроки одного поколения. До 2016 года уроженец Ленинградской области Бублик выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство и стал представлять Казахстан.

В матче первого круга «Мастерса», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, 11-й сеяный Хачанов за 1 час 24 минуты.обыграл Бублика со счётом 6:4, 6:4.

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