Хачанов и Бублик сыграли в баскетбол в «пузыре» после встречи на корте

Теннисисты Карен Хачанов и Александр Бублик после матча первого круга турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке поупражнялись во владении баскетбольным мячом. Согласно правилам, заведённым внутри «пузыря», в котором находятся игроки, старые друзья играли в масках.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ATP Tour.
24-летний Хачанов и 23-летний Бублик – игроки одного поколения. До 2016 года уроженец Ленинградской области Бублик выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство и стал представлять Казахстан.
В матче первого круга «Мастерса», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, 11-й сеяный Хачанов за 1 час 24 минуты.обыграл Бублика со счётом 6:4, 6:4.
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