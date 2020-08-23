Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, проиграв Эвансу
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче с британцем Даниэлем Эвансом 10-я ракетка соревнований Рублёв потерпел поражение со счётом 5:7, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.
Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Эванс подал 2 эйса, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейков.
Эванс вышел вперёд в личном противостоянии с Рублёвым в официальных матчах – 2-1. Ранее соперники обменялись победами в начале 2020 года.
За выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Эванс сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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