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Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, проиграв Эвансу

Рублёв завершил выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, проиграв Эвансу
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче с британцем Даниэлем Эвансом 10-я ракетка соревнований Рублёв потерпел поражение со счётом 5:7, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

Рублёв 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Эванс подал 2 эйса, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейков.

Эванс вышел вперёд в личном противостоянии с Рублёвым в официальных матчах – 2-1. Ранее соперники обменялись победами в начале 2020 года.

За выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати Эванс сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1-й круг
23 августа 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 2
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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