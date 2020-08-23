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Карен Хачанов: не ожидал, что буду играть невероятно хорошо

Карен Хачанов: не ожидал, что буду играть невероятно хорошо
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 6:4, 6:4 в стартовом матче «Мастерса» в Нью-Йорке. Из-за перерыва в сезоне, связанного с пандемией коронавируса, Хачанов не выходил на корт 177 дней, с 28 февраля, когда проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае.

«Это был мой первый матч за шесть месяцев, и он проходил в немного странных для всех условиях — с ограничениями и без болельщиков. Зато можно было сосредоточиться на теннисе. Я не ожидал, что буду играть невероятно хорошо, но я одержал победу и рад снова соревноваться на корте», — приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

За выход в третий круг турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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