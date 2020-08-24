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Калинская уступила Боузковой в первом круге турнира в Цинциннати

Калинская уступила Боузковой в первом круге турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Калинская, начавшая соревнования с квалификации, в матче первого круга основной сетки потерпела поражение от чешки Мари Боузковой со счётом 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Калинская один раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Боузкова подала 6 эйсов, избежала ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати Боузкова сыграет с соотечественницей Петрой Квитовой, получившей от организаторов шестой номер посева.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 1-й круг
23 августа 2020, воскресенье. 22:20 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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