Калинская уступила Боузковой в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. Калинская, начавшая соревнования с квалификации, в матче первого круга основной сетки потерпела поражение от чешки Мари Боузковой со счётом 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Калинская один раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Боузкова подала 6 эйсов, избежала ошибок на подаче и реализовала 4 брейка.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати Боузкова сыграет с соотечественницей Петрой Квитовой, получившей от организаторов шестой номер посева.