Александрова и Звонарёва вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарёва вышли во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче первого круга соревнований в парном разряде россиянки обыграли канадку Габриэлу Дабровски и американку Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Александрова и Звонарёва дважды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. Дабровски и Риске подали два эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Александрова и Звонарёва сыграют с третьей парой соревнований — чешкой Кветой Пешке и Деми Схурс из Нидерландов, которые стартовали с победы над россиянкой Аллой Кудрявцевой и Оксаной Калашниковой из Грузии – 1:6, 6:4, 10:5.
- 24 августа 2020
-
00:34
-
00:08
- 23 августа 2020
-
23:37
-
23:22
-
23:07
-
20:12
-
20:01
-
19:46
-
19:20
-
18:34
-
14:14
-
12:39
-
12:17
-
10:35
-
09:34
-
09:19
-
00:43
- 22 августа 2020
-
23:43
-
23:16
-
21:56
-
20:00
-
18:23
-
16:48
-
15:41
-
13:52
-
11:39
-
10:20
-
05:49
-
00:57
-
00:15
- 21 августа 2020
-
23:18
-
22:49
-
22:14
-
20:33
-
19:37