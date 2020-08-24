Александрова и Звонарёва вышли во второй круг турнира в Цинциннати в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарёва вышли во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче первого круга соревнований в парном разряде россиянки обыграли канадку Габриэлу Дабровски и американку Элисон Риске со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Александрова и Звонарёва дважды подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. Дабровски и Риске подали два эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Александрова и Звонарёва сыграют с третьей парой соревнований — чешкой Кветой Пешке и Деми Схурс из Нидерландов, которые стартовали с победы над россиянкой Аллой Кудрявцевой и Оксаной Калашниковой из Грузии – 1:6, 6:4, 10:5.