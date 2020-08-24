Ципипас обыграл Андерсона во втором круге турнира в Цинциннати

На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (Огайо, США) прошёл матч второго круга в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира греком Стефаносом Ципипасом и Кевином Андерсоном из Южно-Африканской республики. Победу в двух сетах одержал Ципиас: 6:1; 6:3.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Ципипас трижды подал на вылет, сделал две двойные ошибки. В 1/8 финала турнира Ципипас сыграет с победителем пары Джон Изнер (США) — Джон Миллман (Австралия).

Максимальное достижение Стефаноса Ципипаса в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — полуфинал Открытого чемпионата Австралии.