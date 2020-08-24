Джокович: шансы выиграть US Open есть у многих

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США, который пройдёт в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

«Каждый „мейджор“ — это отличный шанс выиграть трофей. Но на титул претендуют многие. Говорить о том, что мы повезло играть на турнире „Большого шлема“, в котором не примут участие Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, было бы неуважительно.

Есть Доминик Тим, Александр Зверев, Даниил Медведев, Стефанос Ципиас. Все они очень сильные теннисисты, ничем не хуже меня. С учётом того, что у нас была коронавирусная пауза длиной в полгода, стать чемпионом может каждый", — приводит слова Джоковича Tennis World. Джокович — победитель US Open 2018 года.