Хачанов опустился на 16-ю позицию рейтинга ATP, Карацев поднялся на 59 строчек

В обновлённом рейтинге ATP от 24 августа российский теннисист Карен Хачанов опустился на 16-ю строчку. Его соотечественник Аслан Карацев, добравшийся до финала челленджера в Праге, поднялся на 59 позиций и вошёл в топ-200.



Рейтинг ATP. 24 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.

15 (17). Стэн Вавринка (Швейцария) — 2185...

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...

114 (115). Евгений Донской (Россия) — 505…

175 (178). Роман Сафиуллин (Россия) — 291...

194 (253). Аслан Карацев (Россия) — 269.