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Хачанов опустился на 16-ю позицию рейтинга ATP, Карацев поднялся на 59 строчек

Хачанов опустился на 16-ю позицию рейтинга ATP, Карацев поднялся на 59 строчек
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 24 августа российский теннисист Карен Хачанов опустился на 16-ю строчку. Его соотечественник Аслан Карацев, добравшийся до финала челленджера в Праге, поднялся на 59 позиций и вошёл в топ-200.

Рейтинг ATP. 24 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.
15 (17). Стэн Вавринка (Швейцария) — 2185...
16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
114 (115). Евгений Донской (Россия) — 505…
175 (178). Роман Сафиуллин (Россия) — 291...
194 (253). Аслан Карацев (Россия) — 269.

Россиянин Карацев не сумел выиграть челленджер в Праге, уступив в финале Вавринке
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