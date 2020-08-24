Джокович поздравил с днём рождения Брайанта, легенде НБА исполнилось бы 42 года

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Джокович выложил картинку с легендой НБА Коби Брайантом, который погиб в начале 2020 года в результате крушения вертолёта.

23 августа Брайанту могло исполниться 42 года. На картинке спортсмены стоят рядом друг с другом. Брайант кладёт руку на плечо скорбящему Джоковичу и говорит: «Я здесь с тобой, мой друг».

«С днём рождения, Коби», — подписал картинку Джокович.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Джоковича.

Брайант и Джокович были друзьями. Новак почтил память легендарного баскетболиста ещё на Australian Open вскоре после смерти Коби.

Вертолёт бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел крушение недалеко от Лос-Анджелеса. В катастрофе также погибла 13-летняя дочь Брайанта.