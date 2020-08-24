Звонарёва возобновила работу с тренером Сьюмиком

Российская теннисистка Вера Звонарёва возобновила работу с тренером Сэмом Сьюмиком, сообщает WTA Insider.

Французский специалист был тренером россиянки в 2007 и 2008 годах. Под его руководством Звонарёва выиграла турнир в Индиан-Уэллсе и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай).

После совместной работы с Верой француз тренировал белоруску Викторию Азаренко, канадку Эжени Бушар, испанку Гарбинье Мугурусу и россиянку Анастасию Павлюченкову. Российская теннисистка после расставания с тренером заявила, что у него «огромное эго». Также спортсменка призналась, что она выступила инициатором прекращения сотрудничества.

Звонарёва сейчас выступает на «Мастерсе» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Там она пробилась во второй круг, победив польскую теннисистку Магду Линетт.