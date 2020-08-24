Контавейт: мы близкие подруги с Касаткиной, поэтому с ней было тяжело играть
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт отреагировала на выход во второй круг турнира в Нью-Йорке. Контавейт в матче первого круга победила россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:1.
«Касаткина – очень хорошая теннисистка, мы с ней близкие подруги, поэтому было тяжело. Но я смогла сыграть агрессивно, показала свой теннис. Я хорошо подавала и довольна победой», — цитирует Контавейт пресс-служба WTA.
За выход в третий круг Контавейт сыграет c Хиль Белен Тайхман из Швейцарии, начавшей соревнования с квалификации.
Призовой фонд турнира составляет $ 2,2 млн. Соревнования должны были проходить в Цинциннати, но их перенесли в Нью-Йорк. Там сразу после турнира начнётся Открытый чемпионат США по теннису.
Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира в Цинциннати, проиграв Контавейт
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