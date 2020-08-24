Шварцман обвинил организаторов турнира в Нью-Йорке во лжи из-за снятия Пельи и Дельена

Аргентинский теннисист Диего Шварцман раскритиковал организаторов «Мастерса» в Нью-Йорке из-за инцидента с Гидо Пельей и Уго Дельеном. Теннисистов сняли с турнира после того, как у их физиотерапевта обнаружили коронавирус. В то же время результаты тестов самих спортсменов были отрицательными.
«Не буду обманывать, я это воспринял очень плохо. Практически все игроки к этому отнеслись негативно. Мы много обсуждали медицинские протоколы с организаторами, а они врали нам в лицо.
Пелья и Дельен прошли по четыре теста. Их результаты были отрицательными. Мы обсуждали ситуацию с ATP, со мной там согласны. Но такое решение приняли в USTA или Министерстве здравоохранения США. Мне непонятно, почему они не хотят сделать ещё один тест. Всё это очень несправедливо», — цитирует Шварцмана La Nacion.
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