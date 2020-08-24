Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мария Шарапова показала, как купается в горном озере в Санта-Барбаре

Мария Шарапова показала, как купается в горном озере в Санта-Барбаре
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Россиянка выложила фото, сделанное во время купания в горном озере. У себя фотографии выложил и бойфренд теннисистки Александр Гилкс. Британец раскрыл, что снимки были сделаны в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

«Побег на выходные», — подписала фото Шарапова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской теннисистки.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Также она является победительницей пяти турниров «Большого шлема». Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

«Ранняя птичка находит червячка». Мария Шарапова провела зарядку на стадионе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020