Мария Шарапова показала, как купается в горном озере в Санта-Барбаре

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Россиянка выложила фото, сделанное во время купания в горном озере. У себя фотографии выложил и бойфренд теннисистки Александр Гилкс. Британец раскрыл, что снимки были сделаны в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
«Побег на выходные», — подписала фото Шарапова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской теннисистки.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Также она является победительницей пяти турниров «Большого шлема». Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. Россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.
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