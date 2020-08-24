Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в Праге, отыгравшись с 0:3 в решающем сете

Российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). На старте соревнований он одолел представителя Франции Энзо Куако со счётом 3:6, 7:5, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 34 минуты. В решающей партии Аслан отыгрался со счёта 0:3.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев поспорит с канадцем Стивеном Диезом, получившим 10-й номер посева.
Ранее в первом круге поражения потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев дошёл до финала первого турнира, где уступил лидеру посева швейцарцу Стэну Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP.
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