Физиотерапевт подстриг Джоковича перед US Open, Новак оценил обновлённый образ

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в «пузыре» в Нью-Йорке его подстриг физиотерапевт. Теперь первая ракетка мира не планирует менять причёску и сохранит её на US Open.
«Наш физиотерапевт вызвался подстричь меня, находясь в «пузыре». Он подготовил меня к «Мастерсу» и US Open. На мой взгляд, он отлично справился! Вперёд!!!» — подписал видео Джокович.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Новака.
Во время «Мастерса» в Цинциннати, перенесённого в Нью-Йорк, и US Open будут действовать жёсткие правила, целью которых является предотвращение распространения коронавируса. Организаторы создали специальный «пузырь» — зону, в которую смогут заходить посторонние. Игроков и членов команд теннисистов будут регулярно тестировать на коронавирус.
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