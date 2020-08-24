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Физиотерапевт подстриг Джоковича перед US Open, Новак оценил обновлённый образ

Физиотерапевт подстриг Джоковича перед US Open, Новак оценил обновлённый образ
Теннис / US Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что в «пузыре» в Нью-Йорке его подстриг физиотерапевт. Теперь первая ракетка мира не планирует менять причёску и сохранит её на US Open.

«Наш физиотерапевт вызвался подстричь меня, находясь в «пузыре». Он подготовил меня к «Мастерсу» и US Open. На мой взгляд, он отлично справился! Вперёд!!!» — подписал видео Джокович.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Новака.

Во время «Мастерса» в Цинциннати, перенесённого в Нью-Йорк, и US Open будут действовать жёсткие правила, целью которых является предотвращение распространения коронавируса. Организаторы создали специальный «пузырь» — зону, в которую смогут заходить посторонние. Игроков и членов команд теннисистов будут регулярно тестировать на коронавирус.

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