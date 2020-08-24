Шаповалов – о снятии Пельи и Дельена с «Мастерса»: нам нужно выступить против произвола

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о снятии с «Мастерса» в Нью-Йорке Гидо Пельи и Уго Дельена. Их сняли с турнира после того, как результат теста физиотерапевта спортсменов на коронавирус был положительным.
«Если честно, всё это ужасно. Я был одним из первых, кто требовал что-то сделать. Нам нужно выступить против произвола, ведь такое может случиться с каждым.
На мой взгляд, это несправедливо. Физиотерапевту не предложили сдать повторный тест. И есть 7% вероятности, что этот тест был ложноположительным. К тому же, Гидо и Уго уже получали отрицательные результаты тестов. Почему им нельзя играть?» — цитирует Шаповалова Gulf-Tennis.
Шаповалов вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке, победив в матче первого круга хорвата Марина Чилича (6:3, 6:3).
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