Шаповалов – о снятии Пельи и Дельена с «Мастерса»: нам нужно выступить против произвола

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о снятии с «Мастерса» в Нью-Йорке Гидо Пельи и Уго Дельена. Их сняли с турнира после того, как результат теста физиотерапевта спортсменов на коронавирус был положительным.

«Если честно, всё это ужасно. Я был одним из первых, кто требовал что-то сделать. Нам нужно выступить против произвола, ведь такое может случиться с каждым.

На мой взгляд, это несправедливо. Физиотерапевту не предложили сдать повторный тест. И есть 7% вероятности, что этот тест был ложноположительным. К тому же, Гидо и Уго уже получали отрицательные результаты тестов. Почему им нельзя играть?» — цитирует Шаповалова Gulf-Tennis.

Шаповалов вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке, победив в матче первого круга хорвата Марина Чилича (6:3, 6:3).