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Кудерметова — о победе над Плишковой: знала, что могу побеждать лучших в мире

Кудерметова — о победе над Плишковой: знала, что могу побеждать лучших в мире
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг турнира в Нью-Йорке (США). В первом круге «Мастерса» Кудерметова обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:4. Чешка была посеяна на турнире под первым номером.

«Думаю, что у меня после прошлого сезона прибавилась уверенность в себе. Я это прекрасно чувствую на корте. Сейчас я могу играть с сильнейшими, сегодня добилась победы. Я знаю, что способна биться с ними и побеждать лучших в мире», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

Кудерметова во втором круге турнира встретится с победителем матча Кристина Младенович (Франция) – Элисе Мертенс (Бельгия). Призовой фонд турнира составляет более $ 2,2 млн.

Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
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