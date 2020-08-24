Кудерметова — о победе над Плишковой: знала, что могу побеждать лучших в мире
Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала выход во второй круг турнира в Нью-Йорке (США). В первом круге «Мастерса» Кудерметова обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:4. Чешка была посеяна на турнире под первым номером.
«Думаю, что у меня после прошлого сезона прибавилась уверенность в себе. Я это прекрасно чувствую на корте. Сейчас я могу играть с сильнейшими, сегодня добилась победы. Я знаю, что способна биться с ними и побеждать лучших в мире», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
Кудерметова во втором круге турнира встретится с победителем матча Кристина Младенович (Франция) – Элисе Мертенс (Бельгия). Призовой фонд турнира составляет более $ 2,2 млн.
Кудерметова обыграла Плишкову и вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати
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