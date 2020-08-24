Корне: в матче с Кенин молилась на тай-брейке перед каждым ударом

Француженка Ализе Корне поделилась эмоциями от победы в первом круге турнира в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Корне неожиданно обыграла вторую сеянную Софию Кенин (6:1, 7:6).
«Я вообще по природе боец. И я всегда борюсь, но сегодня мне было тяжело. Я вела со счётом 6:1, 5:2, 4:15, но потом немного расслабилась. Тогда что-то пошло не так. Второй сет получился очень тяжёлым. Я просто молилась на тай-брейке перед каждым ударом.
Я набрала хорошую форму под конец карантина. Я практически сразу вернулась на корт, чтобы начать тренировки. В физическом плане я себя очень хорошо чувствую. Кажется, будто могу часами бегать и успевать за любым мячом.
Эта пауза пошла мне на пользу. Я чувствовала себя более свежей в психологическом плане. Такого в начале года не было», — цитирует Корне пресс-служба WTA.
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