Медведев начал защиту титула на «Мастерсе» в Цинциннати с победы над Гироном

Российский теннисист Даниил Медведев начал защиту титула на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати с победы. В матче второго круга соревнований, перенесённых из-за угрозы распространения коронавируса в Нью-Йорк, пятая ракетка мира Медведев нанёс поражение американцу Маркосу Гирону, начавшему турнир с квалификации, со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. Гирон подал два эйса, дважды ошибся на подаче и трижды не сумел взять подачу россиянина.
За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с победителем встречи между американцем Тейлором Фритцем и словенцем Аляжем Бедене, начавшим соревнования с квалификации.
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Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем
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