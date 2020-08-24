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Звонарёва разгромила Зигемунд и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Звонарёва разгромила Зигемунд и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче второго раунда Звонарёва разгромила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Обе теннисистки начали соревнования с квалификационного турнира.

Звонарёва дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Зигемунд не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Звонарёва сыграет с восьмой сеяной – Йоханной Контой из Великобритании.

Цинциннати/Нью-Йорк (ж). 2-й круг
24 августа 2020, понедельник. 19:40 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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