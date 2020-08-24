Звонарёва разгромила Зигемунд и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира категории Premier в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке. В матче второго раунда Звонарёва разгромила немку Лауру Зигемунд со счётом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Обе теннисистки начали соревнования с квалификационного турнира.

Звонарёва дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Зигемунд не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории Premier в Цинциннати Звонарёва сыграет с восьмой сеяной – Йоханной Контой из Великобритании.